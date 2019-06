Harry Korporaal maakt mooiste foto in juni

REGIO • Onder de noemer De Uitdaging mogen de leden van Fotoclub De Ontspanner elke maand aan de hand van een steeds wisselend thema een foto inleveren.

Deze maand is Harry Korporaal uit Hardinxveld de winnaar. Met zijn foto van een watertje in een bos heeft hij het thema 'Spiegeling' volgens de jury het best in beeld gebracht. 'Een frisse plaat, waar je naar blijft kijken. Een perfect standpunt levert een hele mooie spiegeling op.'

In de zomermaanden juli en augustus is er geen De Uitdaging. De volgende winnaar komt pas weer in september.