Uitgebreid programma bij Slingeland festival 2019

GOUDRIAAN • Van 28 tot 30 juni vindt het Slingeland festival weer plaats bij de Slingelandse plassen in Goudriaan. Het festival kent een uitgebreid programma met een Nacht Zonder Dak voor jongeren, een vrouwenzwerftocht, een interactief kindertheater over de Barmhartige Baviaan en een concert met Lars Gerfen.

Traditiegetrouw is er ook een zondagmiddagdienst, deze keer met Ando Geworgjan en Relion. Het Slingeland festival heeft als doel om kerken binnen de Alblasserwaard met elkaar te verbinden en mensen met elkaar in contact te brengen.

Lichtdragers

Dit jaar is het thema van het Slingeland festival Lichtdragers. Hiermee proberen we de christenen in de Alblasserwaard meer te verbinden en zo ons licht te laten schijnen in deze mooie polder. Op vrijdagavond trappen jongeren van verschillende kerken uit de Alblasserwaard af met de sponsoractie Nacht Zonder Dak. Deze actie wordt gehouden in samenwerking met Tear en is van 19.00 uur 's avonds tot 07.00 uur de volgende ochtend. Het is de bedoeling dat de tieners een hele nacht doorbrengen in een zelfgebouwen 'krot' en zich daarvoor laten sponsoren door familie, vrienden en buren.

Zaterdagochtend om 10 uur is er een vrouwenzwerftocht door het gebied om de Slingelandse plas. Marije van de Berg neemt ons mee op ontdekking hoe wij ons licht kunnen laten schijnen. We drinken koffie, wandelen, zoeken God en lunchen met elkaar.

Spetterende show

Zaterdagmiddag treedt om 14.30 uur Simonenzo op. In een spetterende show nemen ze ons mee in het interactieve verhaal van de barmhartige baviaan. Er is mogelijkheid om iets te blijven eten en elkaar te ontmoeten rond de plas. Volgens traditie verkopen we broodjes hamburger in afwachting op het optreden van Lars Gerfen wat plaatsvindt om 20.00 uur.

Lars is een singer-songwriter en schrijft krachtige Nederlandse songs. Het gaat om eenvoudige, verstilde en akoestische liedjes tot uitpakken met band en strijkers. Zijn teksten staan centraal in de nummers die hij uitbrengt. Na het concert is er nog de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te spreken bij het kampvuur.

Zondagmiddag 30 juni sluiten we het weekend traditioneel af met een openluchtdienst. Deze dienst zal onder leiding staan van Ando Geworgjan en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de christelijke band Relion. De dienst begint om 14.30 uur. Bekijk het volledige programma op www.hartvoordewaard.nl.