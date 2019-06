AENC steunt Werelderfgoed Kinderdijk als regionale sponsor

KINDERDIJK • Begin deze maand ondertekenden Arjan Dekker (directeur AENC) en Cees van der Vlist (directeur Kinderdijk) een driejarig sponsorcontract

AENC draagt hiermee bij aan het in stand houden van dit prachtige natuurgebied dat slechts op vijf kilometer van het hoofdkantoor van het Alblasserdamse bedrijf ligt. AENC vindt het bijzonder dat dit stukje Alblasserwaard wereldwijd een grote bekendheid geniet en tegelijk regionaal van belang is om zijn culturele en educatieve waarde.

AENC en Werelderfgoed Kinderdijk hadden elkaar eerder al gevonden bij de uitvoering van diverse ICT- en audiovisuele projecten. Kwaliteit staat voor beide partijen op de eerste plaats. Maar ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel. AENC heeft de overtuiging dat we de aarde hebben toevertrouwd gekregen om deze te onderhouden en te bewaren voor toekomstige generaties.

"We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten. Zo hebben we onder andere doelstellingen vastgesteld om onze CO2-uitstoot te verminderen en zijn we voortdurend op zoek naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers."

Het molencomplex van Kinderdijk staat sinds 1997 op de UNESCO werelderfgoedlijst.