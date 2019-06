Avres: Nieuwe kringloopwinkel is geen bedreiging

REGIO • Avres is graag bereid om bij de komst van een nieuwe commerciële Kringloopwinkel in Gorinchem samen te werken met al bestaande 'non-profit' kringloopwinkels.

Eerder hadden de samenwerkende organisaties aan de bel getrokken omdat de komst van de nieuwe winkel een acute bedreiging zou zijn voor het voortbestaan van de lokale winkels.

De Kringloopwinkel zal worden gevestigd op een locatie aan de Spijksedijk in Gorinchem. Het is een initiatief van Avres en bedrijf Het Goed. In de kringloopwinkel kunnen mensen aan de slag die vooralsnog niet 'werkfit' zijn of een arbeidsbeperking hebben. De winkel gaat zich vooral bezighouden met kledinginzameling.

De kringloopwinkel biedt mensen betaald werk aan tegen (reële) loonwaarde waardoor zij zich beter (en meer gewaardeerd) kunnen ontwikkelen naar een vervolgstap bij reguliere werkgevers. Op deze wijze functioneert de kringloopwinkel als een zogeheten springplanklocatie voor mensen op weg naar gangbaar betaald werk.

Het bestuur van Avres heeft donderdag in een brief benadrukt dat men de zorgen van de lokale 'non-profit' organisaties serieus neemt. "Daarom werken we intensief aan oplossingsrichtingen en hechten we aan een transparant en zorgvuldig proces." Avres is bereid tot samenwerking die voor alle partijen meerwaarde biedt. "Waarbij we een beroep doen op de bereidwilligheid en een toekomstgerichte houding van alle partijen."