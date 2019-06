Opening expositie foto's van bewoners Open Vensters in Ameide

AMEIDE• In woonzorgcentrum Open Vensters wordt vrijdag 21 juni om 19.00 uur de foto-expositie 'The Elderley Awareness' geopend.

De fotografen Frederique en Gyselle Blokland zijn voor hun studie aan de Fotovakschool het project 'The Elderly Awareness' gestart. In samenwerking met Present mochten zij bewoners in Open Vensters fotograferen.

"Wij hebben een aantal bewoners vastgelegd in hun eigen leefomgeving, gewoon zoals zij zijn. Wij hebben het tijdens het fotograferen erg gezellig gehad en de bewoners leren kennen. Kleine positieve bijdragen veroorzaken grote veranderingen. Wij hopen door middel van dit project meer bewustwording voor het probleem eenzame ouderen te creëren en mensen aan te sporen zich hiervoor in te zetten."

Bestuurder Janneke Louisa overhandigt bij de opening het eerste boek met alle foto's aan de bewoners. "Daarna zullen wij als fotografen de expositie openen."