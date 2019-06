Molenlanden overhandigt profielschets nieuwe burgemeester

MOLENLANDEN • De profielschets voor de kroonbenoemde (vaste) burgemeester van Molenlanden is op woensdag 12 juni aangeboden aan commissaris van de Koning Jaap Smit.

Dit gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering. In de profielschets, met als titel 'burgemeester als boegbeeld van een kleurrijke gemeente', is de inbreng van inwoners, ondernemers, organisaties en raadsleden meegenomen.

Bert Snoek, voorzitter van de vertrouwenscommissie die de zoektocht naar een nieuwe burgemeester begeleidt, vertelde: "We zijn de afgelopen periode op zoek gegaan naar een beeld van de gewenste eigenschappen waaraan onze nieuwe burgemeester moet voldoen. Zo konden Molenlanders via een enquête en tijdens een gespreksavond aangeven welke eigenschappen zij van belang vinden. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met raadsleden en vertegenwoordigers van diverse organisaties."

Eigenschappen

"Uit de enquête bleek onder andere dat inwoners graag een burgervader of -moeder zien die belangstellend is en midden in de samenleving staat. Verder hebben we behoefte aan een burgemeester die gezaghebbend is en beslissingen durft te nemen. Hij of zij is het belangrijkste boegbeeld van de gemeente. Wij zoeken daarom een burgemeester die partners weet te vinden en nieuwe samenwerkingskansen weet te verzilveren." De volledige profielschets is te vinden op: www.molenlanden.nl/profielschets.

Sollicitatieprocedure

Nu de profielschets is overhandigd, zal de commissaris van de Koning de sollicitatieprocedure in gang zetten. De vacature staat open van 17 juni tot 8 juli. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in januari 2020 beëdigd.