Mourik-team zamelt 20.000 euro in met de Roparun

GROOT-AMMERS • Voor de zevende keer heeft een Mourik-team tijden het Pinksterweekend deelgenomen aan de 28e editie van de Roparun. Met deze run zamelen alle deelnemende teams geld in voor mensen met kanker. Mourik heeft dit jaar voor ruim 20.000 euro aan donaties ontvangen door inzamelacties en van sponsoren.

Op vrijdag 7 juni vertrok het team, bestaande uit 23 teamleden in vier busjes naar Hamburg om vervolgens op zaterdag 8 juni om 13.00 uur van start te gaan. In een meer dan 50 uur durende estafetteloop hebben acht hardlopers, vier fietsers en elf supportleden de 562 kilometer naar Rotterdam volbracht. De deelnemers van het Mourik-team kwamen uit het hele land.

Het Mourik-team heeft ondanks de enorme inspanning geen tegenslagen gekend. Een gezonde dosis humor, goede muziek en persoonlijke verzorging hebben er voor gezorgd dat de teamleden fit, alert en wakker bleven. Ook de aanmoediging door supporters langs de route in voornamelijk Nederland zorgden ervoor dat het team door bleef gaan. In sommige dorpen en steden zoals Sleen, Markelo, Ede en Lienden was zelfs een heus podium speciaal voor de deelnemende teams opgebouwd. Het Mourik-team kwam in de regio ook door plaatsen als Goudriaan, Oud-Alblas richting Barendrecht en werd daar regelmatig herkend.

Uiteindelijk is het Mourik-team op pinkstermaandag rond 16.00 uur in Rotterdam gefinisht. Bij de finish bij de Markthal werden zij door familie, vrienden en collega's warm ontvangen.