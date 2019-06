Tienertweeling loopt mee tijdens Nijmeegse Vierdaagse

BLESKENSGRAAF • De veertienjarige Björn en Nienke Sala (14) uit Bleskensgraaf nemen vanaf 16 juli deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze gaan vier keer 30 kilometer wandelen.

Nienke doet voor de derde keer mee. De tweeling maakt deel uit van het V-team, dat bestaat uit jonge tieners die de vierdaagse voor het eerst lopen. Nienke: "Ik mag erbij omdat mijn broer voor het eerst meedoet." Björn: "Ik ben benieuwd naar wat je meemaakt tijdens de vierdaagse. Ik hoor verhalen over gezelligheid en vriendschap." Nienke: "De eerste keer kende ik niemand. Maar al snel leerde ik andere kinderen kennen en de tweede keer liep ik samen met een grote groep kinderen. Grappig hoe snel dat gebeurt."

Huwelijken

Dat het wandelen mensen bij elkaar brengt weten de ouders van Björn en Nienke uit eigen ervaring. Vader Marco vertelt met een lach: "Karla en ik hebben elkaar leren kennen tijdens de vierdaagse. Er komen veel huwelijken voort uit dit evenement."

V-team

Wat is het V-team waarvan Björn en Nienke deel uitmaken? Vader Marco: "Het is opgericht door kindercorrespondent Tako Rietveld. De kinderen die meelopen zijn ambassadeurs voor vrede, vrijheid en vriendschap. Ze lopen in herkenbare shirts. Namens het V-team waren Björn en Nienke samen met een groep andere kinderen aanwezig bij de Nationale Kinderherdenking in Madurodam, ter nagedachtenis aan onder anderen de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verder mochten Björn en Nienke namens het V-team aanwezig zijn bij het Nationaal Kinderontbijt op 5 mei."

Als begeleider

Karla liep de vierdaagse al 29 keer. Ook zij prijst de gezellige sfeer en het aanhalen van vriendschapsbanden. Dit jaar loopt ze mee als begeleider van haar kinderen. Het betekent dat er voor haar geen medaille zal zijn, omdat ze als volwassene 40 kilometer zou moeten lopen. Relativerend zegt ze: "Mijn dertigste keer komt later wel."

Marco: "Het is mooier om je kinderen over de finish te brengen." Karla: "Ik ga erop letten dat ze geen problemen krijgen. Als een van de kinderen iets aan een voet krijgt, kan ik helpen. En ik zorg ervoor dat ze op tijd eten en drinken. Dat is belangrijk, anders hou je het echt niet vol."

Beetje trots

De tweeling is al volop in training. Björn: "We lopen 10 à 15 kilometer per keer, soms 20. Trainen is een beetje saai. Als je in Nijmegen loopt is het veel leuker, dan heb je adrenaline, er zijn mensen die je aanmoedigen en je water, een appeltje of kaas aanbieden." Waarop verheugen Björn en Nienke zich het meest? Björn: "Op de binnenkomst met een medaille in je hand." Nienke: "Ik ook. Dan denk ik: yes, ik ben er eindelijk vanaf. Ja, vorig jaar was ik wel een beetje trots."