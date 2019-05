Kerk Goudriaan Tweede Pinksterdag open vanwege Roparun

GOUDRIAAN • De hervormde kerk van Goudriaan zet haar kerkdeuren op maandag 10 juni open vanwege de Roparun die dan het dorp passeert.

Teams die deelnemen aan de Roparun, dorpelingen en andere belangstellenden zijn welkom om in de kerk te schuilen en troost te vinden. Dit kan door een kaarsje aan te steken, te bidden of stil te worden. Ook is er een boek om in te schrijven en koffie. "Juist omdat de Roparun veel emotie met zich mee brengt, willen we onze deuren openen", redeneert de kerk van Goudriaan.

Vanuit het dorp doet Team Goudriaan mee aan de de Roparun. Dit team doet al vele jaren mee en heeft al vele tienduizenden euro's ingezameld voor het goede doel; aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Het gaat daarbij in alle gevallen om (ex-)kankerpatiënten.