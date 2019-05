Vandalisme in het voormalige schoolgebouw in Noordeloos

NOORDELOOS • Een aantal jongeren uit Noordeloos heeft in de afgelopen weken diverse malen vernielingen aangericht in het voormalige schoolgebouw aan de Singel.

Sinds de verhuizing van de School met de Bijbel naar het Noorderhuis staat het oude gebouw leeg. Er is diverse malen ingebroken, waarbij zaken grondig vernield zijn en kwetsende en aanstootgevende teksten met verf op de wanden en deuren aangebracht.

"We hebben in eerste instantie afgewacht, vanuit de wens en gedachte dat het wellicht om een eenmalige daad zou gaan", laat voorzitter Marieke Dekker van het schoolbestuur weten.

Nadat de vernielingen bleven doorgaan en omwonenden deze week bezorgde meldingen gedaan hebben bij de school, heeft het schoolbestuur besloten om een brief te sturen naar de ouders van de kinderen.

Ernstige zorgen

"Er is recent gezien hoe een groepje Noordelose jeugd de school is binnen gegaan en deze keer waren de vernielingen en de fanatieke manier waarop er te werk gegaan is door de betrokkenen van dien aard, dat we ons als bestuur ernstige zorgen maken over onder andere veiligheid", zo staat te lezen in de brief aan de ouders.

Los van praktische zaken zoals veiligheid, is dit vandalisme. En de manier waarop het is uitgevoerd, is zeer kwetsend voor het onderwijsteam en voor iedereen die zich heeft ingezet voor een goede verhuizing van de school en een nette oplevering van het oude gebouw. "Ontzettend jammer dat dit kan gebeuren in een dorp als Noordeloos, waar saamhorigheid voorop staat", aldus de voorzitter van het schoolbestuur.

Aangifte

"We hebben besloten om aangifte te doen bij politie en er is contact met de gemeente over deze kwestie. Misschien kunnen er door de gemeente bouwhekken geplaatst worden of camera's worden opgehangen", oppert Marieke. "Zolang het gebouw leeg staat en niet gesloopt wordt, blijft het immers een doelwit."

"Het liefst zien we dat de jeugd zich meldt en dat we een goed gesprek met hen kunnen hebben. En daarna mogen ze natuurlijk zelf de rommel opruimen."

Met de brief, die per mail verstuurd is naar alle ouders en verzorgers, hoopt het schoolbestuur ervoor zorgen dat de daders beseffen dat dit niet getolereerd wordt in het dorp. "Het zou dapper zijn als ze verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en zich bij ons melden", besluit Marieke.