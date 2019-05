Drie inwoners Dordrecht in Bleskensgraaf aangehouden voor stropen wild met honden

BLESKENSGRAAF • Agenten hielden in Bleskensgraaf vrijdagavond drie mannen uit Dordrecht aan voor wildstroperij met honden.

Een getuige waarschuwde de politie dat het drietal twee hazewindhonden in het veld achter een haas aan stuurden. Na de melding waren agenten van het milieuteam snel ter plaatse en wisten de Dordtenaren van 74, 32 en 24 jaar aan te houden. De haas wist te ontkomen. De honden en de auto van de mannen zijn in beslag genomen. Tot de rechter een besluit neemt of de dieren verbeurd worden verklaard en naar een andere eigenaar gaan, worden ze verzorgd op een geheime locatie.

Informatie

Tijdens de jacht op vrijdag tussen 21.00 en 21.20 uur zijn volgens de politie meerdere mensen over de Geerweg in Bleskensgraaf gereden. 'We hopen dat mensen die het trio met de honden hebben gezien zich bij ons willen melden', meldt de politie. 'Dat kan via 0900-8844 (Basisteam Lek en Merwede) of anoniem via Bel 0800-7000.'

Strafbaar

Wildstroperij met 'lange honden', honden die op zicht kunnen jagen en snel genoeg zijn om wild te achtervolgen én te vangen, komt nog veel voor en vormt een maatschappelijk probleem in het buitengebied. 'Het gaat verder dan een huisdier dat zijn instinct volgt: de dieren worden vaak getraind en gestimuleerd om achter een prooi aan te gaan. Het dier dat gevangen wordt, lijdt onnodig veel pijn. Wildstroperij met lange honden is een overtreding van de Wet Natuurbescherming en strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten.'