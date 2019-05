Molenlanden gaat door met plannen school in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Met de ondertekening van de intentieovereenkomst 'Herontwikkeling school Giessen-Oudekerk' zet de gemeente Molenlanden de plannen voor de herontwikkeling van de openbare school in het dorp en de bouw van woningen door.

Dat meldt wethouder Johan Quik in een brief aan de gemeenteraadsleden van Molenlanden. Op 8 november vorig nam de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Giessenlanden al het besluit om het bewonersinitiatief van de dorpsraad Giessen-Oudekerk te ondersteunen. Hierbij werd besloten om de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een nieuw schoolgebouw, de bouw van een nader te bepalen aantal woningen en geschikte varianten voor de locatie van jeugdsoos De Korf.

De gemeente werkt samen met andere partijen het initiatief van de dorpsraad verder uit. Om de afspraken over de samenwerking vast te leggen, is er deze week een intentieovereenkomst gesloten. "Hierin spreken we af op welke manier ieder zijn of haar inbreng levert aan dit project", aldus het gemeentebestuur van Molenlanden. Deze overeenkomst is opgesteld met medewerking en instemming van de deelnemende partijen.

Op maandag 27 mei staat een afspraak gepland waarin de overeenkomst door alle deelnemende partijen wordt ondertekend. De intentieovereenkomst legt de afspraken over en weer vast en de werkzaamheden om de haalbaarheid van het initiatief te toetsen worden voortgezet. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen naar verwachting in het najaar aan de raad van Molenlanden worden gepresenteerd.