Twee bedrijven in Vijfheerenlanden in overtreding bij integrale controle

VIJFHEERENLANDEN • Tijdens een controle in de gemeente Vijfheerenlanden, waarbij gemeente, politie, brandweer, GGD en de Belastingdienst betrokken waren, bleek dat twee bedrijven hun zaakjes niet op orde hadden.

Volgens burgemeester Jan Pieter Lokker werden onlangs tien bedrijven in Vijfheerenlanden bezocht om te kijken of ze niet betrokken waren bij 'ondermijning', georganiseerde misdaad waar de onderwereld en 'bovenwereld' elkaar raken. Dan gaat het onder meer om wietteelt, dumping van drugsafval en vakantieparken en bedrijventerreinen die als thuisbasis gebruikt worden voor criminele activiteiten.

"We hebben goed gekeken naar locaties die we niet goed kennen, maar waar wel bedrijven gevestigd zijn. Vervolgens hebben we een aantal van die locaties bezocht om te kijken of er geen zaken plaats vonden die het daglicht niet kunnen verdragen."

Deze integrale controle vond plaats op één dag bij tien bedrijven in Vijfheerenlanden. De operatie ging 's morgens vroeg van start. Als bedrijven niet mee wilden werken en niet bereid waren hun deuren open te stellen voor de overheidsdiensten hadden die de bevoegdheid om hekken of deuren open te breken. "Slotenmakers gingen mee om in geval van loos alarm de schade te herstellen", zegt Lokker.

De burgemeester is tevreden over de resultaten van het onderzoek. "Het was een groot succes. Bij verreweg de meeste bedrijven was alles dik in orde, al moet er hier en daar nog wel even naar een vergunning worden gekeken."

Bij twee bedrijven werden misstanden geconstateerd. "Daar konden zaken niet door de beugel. Daar hebben we dan ook ingegrepen." Volgens Lokker ging het ook bij die bedrijven niet om ondermijning, zo werd er geen wiet aangetroffen, maar om de 'bijvangst' tijdens het onderzoek. "Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat dieren niet goed werden behandeld, zo zijn er dode schapen aangetroffen, en er zijn wat onduidelijke stoffen gevonden. In die gevallen zijn de betrokkenen beboet of gecorrigeerd, sommige dingen worden nog nader onderzocht. Er zijn geen aanhoudingen verricht."

Over de twee bedrijven die 'gecorrigeerd' werden, wil Lokker geen nadere mededeling doen. Wel benadrukt hij dat dergelijke onderzoeken in de toekomst vaker gehouden zullen worden. "Dit was niet eenmalig. We blijven alert, we willen grip houden op ondermijning. We gaan deze controles zeker herhalen. Ze worden in het geheim voorbereid en op een onverwacht moment uitgevoerd."

Inwoners worden gevraagd verdachte situaties aan gemeente of politie door te geven. "Denk aan vrachtwagens die aan de lopende band hun lading lossen, terwijl de winkel overdag dicht blijft. Laat de mensen ons bellen als ze dergelijke dingen constateren."