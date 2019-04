• Het verkiezingsbord in Goudriaan wordt op zondag weggehaald. (Foto: Pieter Terlouw)

• Het verkiezingsbord in Goudriaan wordt op zondag weggehaald. (Foto: Pieter Terlouw)

MOLENLANDEN • De (digitale) verkiezingenborden die er nog stonden van de provinciale statenverkiezingen zijn zondag in Molenlanden weggehaald. En dat stuitte op onbegrip bij onder meer de raadsleden Jan Arie Koorevaar (CDA) en Leo Timmer (CU).

'Op zondag verkiezingsborden weghalen lijkt me niet de bedoeling. Wat is hier nu zo urgent dat het vandaag moet?', twitterde Koorevaar.

De gemeente doet dit overigens niet zelf, maar schakelt hiervoor een bedrijf in.

Wethouder Johan Quik reageerde inmiddels op Twitter: 'We gaan kijken wat hiervan de reden is! Zonder noodzaak is dit niet gewenst'.

Op zondag verkiezingsborden weghalen lijkt me niet de bedoeling. Wat is hier nu zo urgent dat het vandaag moet? ?@Molenlanden_Gem? #goudriaan pic.twitter.com/2NzODDYOFB — Jan Arie Koorevaar (@JAKoorevaar) 28 april 2019