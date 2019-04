Automobilist ernstig gewond bij ongeval op N214 bij Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Een automobilist raakte donderdagavond ernstig gewond bij een eenzijdig ongeval op de provincialeweg N214, ter hoogte van Oud-Alblas.

Hij verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom langs de weg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De N214 werd enige tijd in beide richtingen afgesloten.