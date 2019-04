Bijzondere nominaties voor Innovation Award

PAPENDRECHT/MOLENAARSGRAAF • Drie bedrijven uit de regio zijn genomineerd voor de Innovation Award ZHZ, die op woensdag 22 mei wordt uitgereikt.

De jury koos voor Elke Melk uit Molenaarsgraaf, De architect 2.0 uit Oud-Beijerland en het SUS-concept uit Papendrecht als genomineerden.

ElkeMelk

Door de melk per koe direct na het melken te pasteuriseren en apart te verpakken belooft ElkeMelk uit Molenaarsgraaf een product met een ongekende smaak, variatie en vooral beleving. Op de fles komt de naam van de koe, het moment van melken (en verpakken) en de gehalten vet, eiwit en lactose te staan. Over de koe van elke fles is informatie en een foto op de website te vinden, zo zet ElkeMelk de koe op tafel. ElkeMelk zal in mei op de Hazendonkhoeve in Molenaarsgraaf van start gaan en is eind mei in bijna alle vestigingen van Albert Heijn in Nederland verkrijgbaar.

De architect 2.0

De architect 2.0 is een idee van RoosRos Architecten. Over tien jaar bestaat de architect in de huidige vorm niet meer. Aan de hand van vier pilotprojecten is onderzoek gedaan naar de toekomst. De Archi-o-loog maakt gebouwen van afval. De multifunctionele accommodatie De Boezem in Oud-Beijerland wordt nagenoeg helemaal gebouwd van (sloop)afval of herbruikbare materialen. Uit een sloopproject in Puttershoek worden materialen geoogst die in De Boezem een tweede leven krijgen. De Arch-I-Tee van RoosRos ontwikkelde het Tiny House PetitPlace. Door de consument zelf samen te stellen vanachter de computer en als bouwpakket. Van copy-right naar copy-left. PetitPlace wordt aangeleverd als bouwpakket en is door de consument zelf in elkaar te zetten. Op dit moment zijn er tientallen aanvragen en concrete offertes. Daarnaast zijn er nog de Arch-i-naut (zelfvoorzienend bouwen) en de Arch-i-energy (energieneutraal bouwen zonder bouwer).

Het SUS-concept

Het SUS-concept, S(it) U(p) S(ystem), van Marine Innovators uit Papendrecht is een concept voor transport en installatie van windturbines met fundaties voor offshore windparken. Windmolens worden nu vaak in delen naar hun bestemming op zee gebracht en daar soms onder moeilijke (weers)omstandigheden in elkaar gezet. Met het SUS-concept is een manier bedacht om windmolens op de wal op te bouwen en deze inclusief fundatie in liggende positie offshore te brengen. Met het SUS-concept zijn geen zware hijsinstallaties vereist. De uitvinding zal voor een flinke vermindering van de kosten zorgen dankzij sneller en goedkoper transport en installatie en omdat er aanzienlijk minder personeelscapaciteit nodig is.

Feestelijk event

Tijdens een feestelijk event bij het Van der Valk Hotel ARA in Zwijndrecht op 22 mei zal bekend worden wie van deze genomineerden de prestigieuze award in ontvangst mag nemen. Naast de uitreiking van de Innovation Award ZHZ, zijn er ook prijzen als de Amega Super Stageplaats, de scholarships van NexTech en de uitreiking van de Da Vinci Impact Award.

De Innovation Award ZHZ is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers Drechtsteden en Port of BUSINESS en mag zich inmiddels verheugen in een breed draagvlak bij bedrijven, instellingen en de regionale en lokale overheden. Dit komt onder meer tot uiting in een divers samengesteld bestuur, een deskundige jury, een collectief van kennispartners en een ervaren Raad van Toezicht. De jury heeft er bij de beoordeling op gelet dat de innovatie 'nieuw' en van 'waarde' moet zijn en dat de innovatie betrekking kan hebben op product/dienst, een proces of businessmodel. Voor meer informatie: www.innovationawardzhz.nl.