Doe Mee bezorgd over doorgaan 4 mei herdenking in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Doe Mee Molenlanden maakt zich zorgen over het voortbestaan van de 4 mei herdenking in Groot-Ammers en hoe de stille tocht op 4 mei op een goede manier kan doorgaan.

Het 4-5 mei comité van Liesveld heeft aan Doe Mee Molenlanden laten weten dat de gemeente Molenlanden met ingang van het jaar 2020 de 4-5 mei viering niet meer financieel ondersteunt vanwege de harmonisatie. "We zijn geschokt dat de herdenking aan hen die voor ons strijden en gestreden hebben én de viering van de vrijheid met een pennenveeg van tafel wordt geveegd", reageert Doe Mee Molenlanden.

De partij wil weten waarom dit besluit is genomen en of er mogelijkheden zijn om dit besluit terug te draaien.

Daarnaast is er nog een acuter probleem voor de aanstaande 4 mei-herdenking. Het 4-5 mei comité van Liesveld start haar stille tocht op 4 mei altijd vanuit de Hof van Ammers in Groot-Ammers. Deze zaal is straks echter bezet in verband met de viering van een verjaardag, omdat de reservering niet tijdig is gemaakt. "Een traditie, die door de fusie onderin de lade is beland?", vraagt Doe Mee Molenlanden zich af.

De partij wil graag van de gemeente weten wat men kan doen om de tocht op 4 mei alsnog vanuit deze locatie te laten vertrekken. "En als dit niet lukt. Op welke manier gaat u een verontschuldiging aan het 4-5 mei comité maken voor de ontstane situatie?", aldus Doe Mee Molenlanden.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de schriftelijke vragen van Doe Mee Molenlanden.