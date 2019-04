Giessenburgse: maak seks kopen strafbaar

GIESSENBURG • De Giessenburgse Sara Wijnja van jongerenbeweging Exxpose heeft dinsdag 16 april 40.000 handtekeningen overhandigd aan politici in Den Haag. Ze vindt dat het kopen van seks strafbaar moet worden.

Sara is een van de twee initiatiefnemers van Exxpose. De beweging wil het prostitutiedebat weer op de agenda van de Tweede Kamer krijgen.

Nordic model

Op woensdag 10 april was Sara ook in Den Haag. Toen sprak ze met zeven leden van de Tweede Kamer: Achref Bouali (D66), Attje Kuijken (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Kees van der Staaij (SGP), Anne Kuik (CDA), Gert-Jan Segers (CU) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Exxpose wil dat Nederland het zogenoemde 'nordic model' invoert. Dit houdt in dat de sekskoper strafbaar is. Zweden, Noorwegen, Ierland en Frankrijk kozen al voor dit beleid.

Gedwongen

"Ondanks het legaliseren van prostitutie zijn er veel misstanden in Nederland", aldus Sara. "Tussen de 10 en 90 procent van de prostituees in Nederland zit gedwongen; verschillende onderzoeken geven verschillende cijfers."

"Stel dat het 10 procent is: we hebben 25.000 prostituees in Nederland, dus dan gaat het om 2.500 mensen die onder dwang zitten. Daarnaast gaat het in de meeste gevallen om mensen uit kwetsbare situaties. Het overgrote deel komt uit een minderheidsgroep, uit een arm land. De meerderheid heeft voor de start in de prostitutie te maken gehad met seksueel misbruik."

Vrije keuze?

De Giessenburgse vindt de discussie over het woord 'dwang' discutabel. "Als je uit een kwetsbare situatie komt, is er dan sprake van vrije keuze? Vaak is er sprake van een uitbuitingssituatie. Het meisje ziet haar vriendje nog wel als partner, maar moet wel al het geld dat ze verdient aan hem afgeven."

"Bij vrouwenhandelaar Saban B. kwam pas na jaren naar boven dat hij vrouwen uitbuitte en mishandelde, terwijl het leek alsof hij legaal opereerde. Dat is wat we in Nederland denken: we hebben er zicht op, dus we kunnen prostituees beter beschermen. Wij zeggen: nu we er zicht op hebben, weten we nog steeds niet wat er met die vrouwen gebeurt."

Onvrijwillig

In de afgelopen jaren sprak Sara met (ex-)prostituees en deskundigen. Ze concludeert dat de situatie vaak complex is. "In Den Haag heeft de politie jaar na jaar aan vrouwen in de tippelzone gevraagd of ze hun werk vrijwillig deden. Pas na een jaar of zes kwam het echte verhaal eruit. Als een vrouw onvrijwillig in de prostitutie zit, spreek je over dagelijkse verkrachtingen, misschien wel tien keer op een dag."

Vrouwenhandel

Is Sara niet bang dat het criminaliseren van prostitutie nadelige gevolgen zal hebben voor vrouwen? "We willen de vrouwen niet criminaliseren, wel het kopen van seks, om de markt te verminderen. In landen waar dit al gedaan wordt, is ongeveer 80 procent van de markt verdwenen. Veel sekskopers stoppen ermee zodra ze weten dat het illegaal is. Dit betekent dat de vrouwenhandel inzakt."

Goede markt

Moet niet veel meer gekeken worden naar de oorzaken van armoede en uitbuiting en naar redenen waardoor mensen onvrijwillig in de prostitutie belanden? "Dat is ook echt nodig. Maar onderzoek van Europol zegt: in Amsterdam is een goede markt omdat mensen weten dat je in Nederland seks kunt kopen. Er is een normatieve werking: het is legaal, dus het is normaal."

"Waarom zou je de vraag ook niet aanpakken? Heel veel mannen die seks kopen hebben een gezin, ze zijn niet allemaal eenzaam en zielig. Waarom mogen kwetsbare arme vrouwen in de prostitutie werken? Kunnen we hen niet beter een andere baan aanbieden? De Zweedse overheid helpt vrouwen om uit de prostitutie te stappen."

Geen meerderheid

Hoe schat Sara de kans in dat er voor het nordic-model een meerderheid komt in de Tweede Kamer? "Voorlopig komt die er niet. Ik denk dat veel politici zich er nooit over hebben gebogen. Ze hebben veel op hun bordje liggen. En Nederland is best trots op het beleid. Wij zijn blij dat politici er nu over moeten nadenken. Daarnaast zie je politici van CU en SGP die ons steunen. Ook in andere partijen zijn er mensen die ervoor open staan."