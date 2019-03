Alblasserwaardse prijswinnaars bij Cum Laude Awards

BODEGRAVEN/REGIO • Bij de uitreiking van de Cum Laude Awards zijn vorige week in Bodegraven vijftien verschillende kaasmakers in de prijzen gevallen, waaronder twee uit de Alblasserwaard.

De winnaars zijn beoordeeld in drie categorieën. In de categorie Boerenkaas kwam de Jong Belegen kaas van Gebr. Korevaar uit Brandwijk als beste uit de test. Volgens de jury is de kaas smaakvol. Bovendien is het een kaas met potentie.

In de categorie Kaas van de Boerderij ging de prijs voor beste Jong Belegen naar Gebr. W. en G. van den Heuvel uit Molenaarsgraaf. Hun romige en smaakvolle kaas wordt door de jury gezien als allemansvriend.

Wie één van de winnende kazen wil proeven, kan vanaf april terecht bij verschillende kaasspeciaalzaken in Nederland. Op www.cumlaudekaas.nl is dan ook te lezen bij welke kaasverkooppunten in Nederland de winnende kazen te koop zijn.

De Cum Laude Awards is een jaarlijks terugkerende kaasverkiezing die georganiseerd wordt door de Bond van Boerderij Zuivelbereiders. De Cum LaudeAwards werden voor de derde keer uitgereikt.