Awards voor mensgerichte zorg bij Rivas

REGIO • Rivas heeft met het project 'Anderhalfde-lijnszorg: kwetsbare cliënten in de wijkverpleging' de Planetree Project Award in de wacht gesleept. Tevens werd Nicole Nijhoff, adviseur bij Rivas, gewaardeerd met de Planetree Persoons Award voor haar persoonlijke betrokkenheid bij en inzet voor mensen met dementie. Deze awards werden donderdag 21 maart uitgereikt tijdens de jaarlijkse Planetree Conferentie.

Met een trotse glimlach namen teamleider Petra de Ruiter en wijkverpleegkundigen Simone van der Klift, Neline Heijblom en Aline den Hartog de award in ontvangst. Nicole Nijhoff was tot tranen toe geroerd door deze erkenning voor haar inzet. "Het is mooi om te zien dat de medewerkers op deze manier voor hun inzet worden gewaardeerd", zegt Heidi Ruis, adviseur Planetree bij Rivas. "Een bewijs dat mensgerichte zorg steeds meer in ons bloed zit."

Juryrapport

De jury van de Planetree Project Award oordeelde dat het project voor de 'Anderhalfde-lijnszorg' overdraagbaar is. 'Je moet er maar opkomen', is in het juryrapport te lezen. "Het ligt misschien voor de hand, maar bij veel organisaties komt het moeilijk van de grond. Rivas heeft met 'Anderhalfde-lijnszorg' over de organisatiegrenzen heen gekeken. Dit betekent dat de huisarts nauw samenwerkt met de specialist ouderengeneeskunde, Rivas wijkverpleging, behandelaren, welzijnsmedewerkers van de gemeente en een verpleegkundige van het Getriatrisch Onderzoek en Adviescentrum van Rivas. De behandeling wordt zo goed en zo overzichtelijk mogelijk op elkaar afgestemd met de cliënt en mantelzorger. Op deze manier staat de kwetsbare cliënt écht centraal en geeft Rivas volgens het juryrapport nog betere invulling aan mensgerichte zorg."

Persoon Award

Nicole Nijhoff werd in het zonnetje gezet vanwege haar vooruitstrevende aanpak. Zij had al ideeën over mensgerichte zorg, voordat Planetree binnen Rivas werd geïntroduceerd. Volgens de jury stond Nicole in 2003 al aan de wieg van kleinschalig wonen voor mensen met dementie in het verpleeghuis. "Zij coachte de medewerkers door vol geduld en volharding elke keer weer uit te leggen hoe je naar bewoners moet kijken, hun gedrag kan duiden en hoe je daar op een juiste manier op in te spelen."