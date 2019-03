De Kandelaar uit Ameide wint 60 minuten Cup

AMEIDE/GORINCHEM • Zeven meiden uit groep 6 van De Kandelaar uit Ameide hebben woensdag 20 maart de jaarlijkse 60 minuten Cup gewonnen in het Caribabad in Gorinchem.

Hieraan mogen kinderen deelnemen van scholen uit de regio van groep 5 en 6 met een groep van 7 à 8 kinderen. De wedstrijd is zoveel mogelijk baantjes zwemmen in 60 minuten. Maike, Ellis, Emmely, Ermee, Robine, Marilou en Saartje uit groep 6 van de Kandelaar uit Ameide hebben de titel binnen gesleept. Zij zwommen in een uur tijd bijna 3 kilometer aan baantjes bij elkaar.

Volgend jaar is de 60 minuten cup wederom in het Caribabad. Wie vast wil trainen kan altijd een proefles nemen bij de organiserende zwemvereniging PCG uit Gorinchem of komen oefenen tijdens de zwemvierdaagse. Deze wordt gehouden van 14 tot en met 17 mei.