Jubilerende Dirk-IV loop levert donatie op voor De Zes Molens in Hoornaar

HOORNAAR • Het laatste weekend van januari werd voor de dertigste keer de Dirk IV-loop gehouden. Het bestuur van de organisatie vond dit jubileum een mooie aanleiding om iets bijzonders te organiseren. Ze bedachten 'De foute loop', een estafette waarbij de deelnemers zo 'fout' mogelijk verkleed liepen. Hoofdsponsor van de bekende loop, die in het leven werd geroepen door onder andere Jan Slomp en Piet Kardol, is PhysioFit.

De activiteit was geslaagd, vertelt voorzitter Ron Jansen. Speciaal voor deze jubileumeditie wilde de organisatie een goed doel aan de loop koppelen. "De Zes Molens in Hoornaar vonden we een mooie bestemming. Zowel voor De Lange Wei als voor Syndion is een extraatje immers altijd welkom!"