McDonald's doet mee aan Opschoondag

GORINCHEM • McDonald's restaurants uit omgeving Gorinchem gaan samen de strijd aan tegen zwerfafval.

Medewerkers van de McDonald's restaurants uit Gorinchem, Meerkerk en Vuren stropen de mouwen op tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.

De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon, waarbij bedrijven, gemeenten en vrijwilligers samen de strijd aangaan tegen zwerfafval. Alle McDonald's restaurants in de regio Gorinchem hebben zich aangesloten en organiseren daarom allen op 23 maart een opschoonactie. Door op deze dag samen met de buurt in actie te komen, vragen zij in de hele regio extra aandacht voor zwerfafval.

Franchisenemer Ed Roodbergen uit de regio laat in een reactie weten: "We doen er met onze restaurants iedere dag zoveel mogelijk aan om het gasten makkelijk te maken afval op te ruimen. En meerdere keren per dag ruimen onze medewerkers de omgeving op, niet alleen het McDonald's terrein, maar ook ruim daarbuiten. Toch belandt er nog steeds afval op straat. Om extra aandacht te vragen voor een schone omgeving, komen wij zoals elke dag tijdens de Landelijke Opschoondag in actie. De omgeving van onze restaurants in Vuren, Meerkerk en Gorinchem zullen op 23 maart extra aandacht krijgen. Tevens willen wij iedereen vriendelijk vragen om het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken weg te gooien. Samen houden wij het schoon! Mocht er onverhoopt toch ergens McDonald's afval liggen in de omgeving van onze restaurants, laat het ons weten."

Tijden en acties van de restaurants staan op de website van Nederland Schoon.