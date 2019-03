OV De Graafstroom wil sluipverkeer weer op politieke agenda

MOLENLANDEN • Voorzitter Eric Spaans van ondernemersvereniging De Graafstroom wil maatregelen tegen het sluipverkeer dat met name de dorpen Goudriaan, Ottoland en Oud-Alblas in de spits teistert weer op de politieke agenda van Molenlanden krijgen. Hij kreeg van wethouder Johan Quik de toezegging dat het college er mee aan de slag zal gaan.

Op een eerdere brief over deze kwestie is naar de mening van Spaans geen bevredigend antwoord gekomen. "Er zijn bezwaren aangevoerd, maar geen kansen en mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn er wel! Ik roep u op ze te gaan onderzoeken." De ondernemersvereniging zou onder meer graag zien dat weggedeelten tijdens de spits alleen toegankelijk worden voor bestemmingsverkeer.

"We zijn niet gestopt met nadenken", stelde Quik Spaans enigszins gerust. Op een vraag van Erik Jonker (CU) of het college bereid is tijdelijke maatregelen te nemen, antwoordde de wethouder met 'ja'.