Medewerkers Lek en Waard Wonen zetten zich in voor NLdoet

NIEUW-LEKKERLAND/GROOT-AMMERS • Het Oranjefonds organiseert op 15 en 16 maart NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ruim de helft van de medewerkers van Lek en Waard Wonen heeft zich opgegeven voor drie projecten in het werkgebied van de corporatie, waaraan op vrijdagmiddag 15 maart wordt gewerkt.

Zij gaan meehelpen met het opknappen van de tuin van woon-zorgcomplex 't Waellant in Nieuw-Lekkerland samen met de Stichting Rivas, wandelen met bewoners en pannenkoeken bakken in Nieuwpoort (ook samen met de Stichting Rivas) en balkons en het terras van de Hof van Ammers in Groot-Ammers reinigen.

Deze activiteiten passen bij het doel van de corporatie om te werken aan de leefbaarheid in het werkgebied. Op de website van de corporatie staat op welke manier de corporatie daar nog meer invulling aan geeft: www.lwwonen.info.