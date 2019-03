GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers mag zich het 'Leukste uitje van Zuid-Holland' noemen. Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het 'Leukste uitje van Zuid-Holland 2019'.

Michael van Hoorne van de Avonturenboerderij ontvingen vanavond de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. Mariniersmuseum in Rotterdam kreeg de zilveren award en Miniworld Rotterdam de bronzen award.

Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie en voor het 'Leukste uitje over de grens'. In totaal werden ruim 63.000 stemmen uitgebracht.

Avonturenboerderij Molenwaard scoort op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2019. Een greep uit de reacties van de leden op het winnende uitje:

'Wat een verademing zo'n ontspannen park voor jonge kinderen. Geen moeten of haast, maar op eigen tempo ontdekken en op een aantrekkelijke manier educatief. Persoonlijke benadering en goed verzorgd. En wat een heerlijke lunch hadden we in onze bestelde picknickmand! Een heerlijk uitje voor (groot)ouders met jonge kinderen in een prachtige omgeving'.

"Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben!", reageert Michael van Hoorne van de Avonturenboerderij. "Twee jaar geleden begon dit avontuur: het starten van een eigen themapark. We hebben zo ontzettend hard gewerkt met heel ons team; dag en nacht gingen we door. We hebben alles op het spel gezet en risico's genomen, maar het lukte. Het publiek kwam massaal, de bezoekers waren zeer tevreden én het concept is uniek! Dat is nu beloond met goud: het Leukste Uitje van Zuid-Holland 2019! Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen, zo hard heeft gewerkt, die het ons heeft gegund en die ons kansen gaf. Maar, bovenal ben ik supertrots op het meest gastvrije team van Nederland: onze medewerkers."

De winnaars van 2019:

Gouden award - Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers

Zilveren award - Het Mariniersmuseum in Rotterdam

Bronzen award - Miniworld Rotterdam in Rotterdam

De ANWB organiseert de verkiezing van het 'Leukste uitje' voor de negende keer. De Efteling is het 'Leukste uitje van Nederland 2019'.

De verkiezing van het 'Leukste uitje' is onderdeel van het Land van ANWB. Op www.landvananwb.nl zijn duizenden verrassende dagjes uit te vinden.