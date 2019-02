'Geen klachten over carbidschieten op sportveld in Bleskensgraaf'

BLESKENSGRAAF • De carbidschieters van Bleskensgraaf hebben maandag een gesprek met burgemeester Van der Borg van de gemeente Molenlanden. Reden was een opmerking van hem tijdens de gemeenteraadsvergadering van begin februari, waarin Van der Borg zei dat het carbid schieten in Bleskensgraaf niet conform vergunning verlopen was.

"We hebben ons wel aan de vergunning gehouden", reageerde Laurens van Huuksloot toen hij het bericht in Het Kontakt zag staan. Hij is één van de betrokkenen bij het carbid schieten en wist zeker dat het carbidschieten op het sportveld in zijn dorp precies volgens de afspraken verlopen was. Hij vroeg samen met zijn compagnon Jelle de Winter een gesprek aan met de burgemeester, dat afgelopen maandag heeft plaatsgevonden.

"Zij hebben ons er in het gesprek van overtuigd dat zij zich gehouden hebben aan de afspraken", reageert woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden over dat gesprek. "Het carbidschieten dat in de vergadering is aangehaald, vond buiten hen om plaats op het Kerkplein in Bleskensgraaf. Daar was geen ontheffing voor verleend. En juist dat carbidschieten leidde tot overlast."

Laurens van Huuksloot is blij met de erkenning dat het carbidschieten op het voetbalveld goed is verlopen, maar trekt niet helemaal dezelfde conclusie als de gemeente Molenlanden. "Ik ben 's nachts op het Kerkplein geweest en daar is volgens mij geen carbid afgeschoten. We hebben wel mensen van buiten het dorp gezien met heel zwaar vuurwerk, maar dat was geen carbid."

De carbidschieters van Bleskensgraaf gaan ervan uit dat tijdens de komende jaarwisseling er gewoon, volgens vergunning, carbid afgeschoten mag worden op het sportveld in hun dorp.