Passage Groot-Ammers op bedrijfsbezoek bij rietdekker Huisman

GROOT-AMMERS • Een keer per jaar gaat Passage Groot-Ammers op bedrijfsbezoek in Groot-Ammers nu was dat Rietdekkersbedrijf Huisman in Groot-Ammers.

Bij het bedrijf stond de koffie klaar met wat lekkers erbij en kregen de dames de kneepjes van het vak uitgelegd.