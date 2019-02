Wellantcollege in Ottoland start De Vakmanschapsroute

OTTOLAND • Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland gaat een nieuwe opleiding aanbieden: de vakmanschapsroute.

De opleiding gaat starten in schooljaar 2019-2020 en is een vijf- of zesjarige opleiding, waarbij leerlingen uiteindelijk van school gaan met een MBO 2 diploma. De opleiding wordt in zijn geheel aangeboden in Ottoland.

De leerling wordt praktisch en vakbekwaam opgeleid in de volgende drie richtingen: Groen, Grond en Infra, Hovenier en Melkveehouderij. De Vakmanschapsroute geeft direct toegang tot de vervolgopleiding MBO niveau 3. Samen met bedrijven uit de regio wordt deze opleiding vormgegeven. De leerling loopt gedurende de opleiding stage bij diverse bedrijven waar ze uiteindelijk ook hun opleiding afronden.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden de open dag op woensdag 20 februari op het Wellantcollege bezoeken.