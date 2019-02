Uitbreiding zorgboerderij De Morgenster in Streefkerk

STREEFKERK • Zorgboerderij De Morgenster, voorheen bekend als zorgboerderij Den Oudenhove uit Streefkerk, is compleet vernieuwd.

Els en Maarten den Ouden zijn vorig jaar verhuisd en ze hebben op de nieuwe locatie aan de Bergstoep 70 een grote oude stal gerenoveerd tot een nieuwe en ruime dagbestedingslocatie.

Maar niet alleen de locatie, ook het team van zorgboerderij de Morgenster is vernieuwd. Naast zorgboerin Els en zorgboer Maarten is de begeleiding op de boerderij ook in handen van Denise.

Door de komst van Denise is de zorgboerderij per 1 maart vijf dagen in de week geopend; van dinsdag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 16.30 uur. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een gedragsbeperking, een verstandelijke of een lichamelijke beperking zijn welkom.

Voor meer informatie: stichting Zorgboeren Zuid-Holland via 0184-605301.