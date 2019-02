Veel kritiek omwonenden op informatievoorziening na gaslek in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De informatievoorziening afgelopen zaterdag tijdens het gaslek vanuit een tankwagen aan de Edisonweg was slecht. Dat vertelden omwonenden maandagavond 11 februari in Landvast aan vertegenwoordigers van de gemeente, de brandweer en de Veiligheidsregio.

Ook zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen over waarom het incident met de lekkende tankwagen heeft kunnen gebeuren en wat er nu precies in de tank heeft gezeten. De stof petrolad is een verzamelnaam voor vele chemische stoffen, waarvan de ene gevaarlijker is dan de andere.

"De stof was niet gevaarlijk", benadrukte een woordvoerder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, die zaterdag direct luchtmonsters genomen heeft en de komende dagen verder onderzoek doet naar het incident, waarbij een zeer penetrante lucht vrijkwam. De exacte samenstelling van de stof zal over een dag of twaalf bekendgemaakt kunnen worden.

Onzekerheid

Omwonenden verkeerden zaterdagochtend geruime tijd in onzekerheid over het gevaar van de vieze lucht. Er werd rond half negen een NL Alert verzonden waarin gesproken werd over een giftige stof die ontsnapt was. Die melding was niet bij iedereen in de omgeving binnengekomen. Maandagavond tijdens de bewonersavond, die door ongeveer honderd mensen bezocht werd, bleek dat tien personen geen melding hadden gehad, terwijl ze wel in de buurt van het incident wonen.

"Ik schrik van de hoeveelheid mensen die geen bericht hebben gehad", vertelde Carlo Post van de Veiligheidsregio daarop aan de bezoekers van de avond. "Het doet me zeer dat de techniek gebreken laat zien."

Geen updates

Er ging nog meer mis in de communicatie, want gedurende ruim anderhalf uur waren er geen updates te zien op de website van de Veiligheidsregio. Er werd wel nieuws op het Twitterkanaal van de Veiligheidsregio geplaatst, maar de doorschakeling naar de website werkte niet.

"We hadden juist in die uren een bug in ons systeem, we weten niet waardoor dat kwam", verklaarde Post. Ook het tweede NL Alert bericht, met het nieuws dat de stof niet giftig was, bereikte veel omwonenden niet.

Sirene

Enkele bezoekers van de informatieavond in Landvast vroegen zich af waarom de sirene niet afgegaan was. "Dat betekent ramen en deuren sluiten en de rampenzender aanzetten", wist één van de omwonenden. "Dat was precies de bedoeling, toch?"

De Veiligheidsdienst had dat middel niet ingezet, om onrust te voorkomen. Maar maandagavond bleek dat het ontbreken van informatie juist voor veel onrustig had gezorgd. "Rijd desnoods met een ouderwetse geluidswagen door de straten om te vertellen wat er aan de hand is", opperde een ander.

Kanttekening

Burgemeester Jaap Paans was blij met de input en beloofde alle ideeën mee te zullen nemen in de evaluatie. Hij onderschreef de wens dat de informatievoorziening beter en sneller had gemoeten, maar plaatste daarbij ook een kanttekening. "We kunnen pas iets melden als dat echt bevestigd is. Het kan uit berichten van anderen wel lijken alsof iets zeker is, maar pas als dat echt zo is kunnen wij daarmee naar buiten. We hebben naar eer en geweten gecommuniceerd, al snap ik dat soms voelt als te laat."

Geur neergeslagen

De stank kan overigens de komende dagen nog waarneembaar zijn in het dorp. De geur is neergeslagen en in het riool terecht gekomen. Daar heeft gasontwikkeling plaatsgevonden. Omdat zaterdag en zondag hevig geregend heeft, is er volgens een medewerker van de gemeente 'beroering' ontstaan in het stelsel, waardoor de vieze lucht ineens op onverwachte plekken naar boven kan komen.

Enkele omwonenden noemden misselijkheid, huiduitslag en diarree als mogelijke gevolgen van het incident. Een medewerkster van de GGD adviseerde mensen naar de huisarts te gaan wanneer ze de gezondheid van zichzelf of hun kinderen niet vertrouwen.

De avond werd besloten met de mededeling dat er diverse onderzoeken lopen, waarvan de uitkomsten zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. In die onderzoeken worden de gang van zaken bij het bedrijf, de exacte samenstelling van de stof en de communicatie van de veiligheidsdiensten onder de loep genomen.