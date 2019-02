Avond Ondernemersvereniging De Graafstroom over glasvezel Molenwaard; ook voor niet-leden

BLESKENSGRAAF • Ondernemersvereniging Graafstroom houdt donderdag 14 februari een avond over de stand van zaken rond de aanleg van glasvezel in de voormalige gemeente Molenwaard. Ook niet-leden zijn welkom.

Daarbij staan de zorgen die er zijn rond de aanleg centraal. 'De gekozen route, waarbij de stichting via een lening van de gemeente haar business case rond krijgt, stuit volgens de adviseurs van het college op grote bezwaren omdat er marktpartijen blijken te zijn die zeggen voor minder geld een glasvezelnet aan te kunnen leggen', stelt de vereniging in de uitnodiging. 'Verder gaan met de stichting zou daardoor kunnen stuiten op grote juridische problemen.'



De ondernemersvereniging is teleurgesteld, maar wil wel verder kijken. 'Het is in ons aller belang om ons zo snel mogelijk over deze teleurstelling heen te zetten en met elkaar te onderzoeken welke wegen er nog resten om de kans op snel internet levend te houden.'

Opties

Tijdens de bijeenkomst in dorpshuis De Spil te Bleskensgraaf, van 19.30 tot 22.00 uur, komen eerst het Molenlandse college en het bestuur van Stichting Glasvezel Molenwaard aan het woord. 'Dat gesprek zal ongetwijfeld overgaan in het verkennen van de opties die ons nog resten.'