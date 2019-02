Ruim 8600 euro bij elkaar geschaatst voor project in Moldavië

PAPENDRECHT/OOSTENRIJK • Het Traveling Light schaatsteam uit de West-Alblasserwaard kijkt tevreden terug op de sponsoractie die ruim 8600 euro in het laadje bracht voor de uitbreiding van een christelijk rehabilitatiehuis in Moldavië. Het huis biedt onderdak en langdurige hulp aan mannen met verslavingsproblemen.

Regioschaatsers Krijn Donk (Papendrecht), Henk Swijnenburg (Bleskensgraaf) en Henk Vlot (Oud-Alblas) reden op 29 januari de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Het vroor zestien graden bij de start en de bidons zaten al snel vol met ijs, zelfs de bananen bevroren. Sneeuwval was de oorzaak van veel scheuren in het ijs en de heren hebben aardig wat valpartijen meegemaakt. Henk Vlot brak bij zo'n val zijn middenhandsbeentje en moest helaas stoppen met de toertocht. Krijn Donk reed de tocht uit en wel in een schitterende tijd van 7:41, hij kwam daarbij als 34e van de duizend deelnemers over de streep. Ook Henk Swijnenburg reed de tweehonderd kilometer gelukkig heelhuids uit. Ondanks het feit dat de mannen hun persoonlijke records niet hebben kunnen breken, kijken ze toch tevreden terug op de sponsoractie.

Het schaatsteam maakte nog niet eerder zo'n overweldigende respons mee. Krijn Donk reed dit jaar voor de zevende maal ten bate van een project van stichting Traveling Light. "Het bedrag dat onze sponsors deze keer bijeen hebben gebracht is een absoluut record", aldus Krijn. "We zijn ontzettend verrast door alle positieve reacties!"

Het bedrag zal volledig ten goede komen aan het project in Moldavië. Het bestaande opvanghuis zal in het voorjaar worden uitgebreid met een tweede etage. Een flink bouwproject, dat voor een deel door de mannen in het programma zelf zal worden uitgevoerd. Velen van hen hebben een achtergrond in de bouw.

Voor meer informatie: www.traveling-light.nl.