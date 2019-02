Oververhitting waarschijnlijk oorzaak gaslek in tank in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Het gaslek van de stof petrolad bij OTT Tanktransport in Alblasserdam is zaterdagochtend veroorzaakt door een te hoge temperatuur. Dat meldt het bedrijf.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de temperatuur in de tank, die bij OTT stond maar van een ander bedrijf is, opgelopen tot boven de 100 graden. Hierdoor is er overdruk ontstaan, waardoor de stof in gasachtige vorm uit het voertuig werd gespoten. De brandweer is sinds zaterdagochtend half acht bezig met het koelen van de tank. Dit gebeurt met water. Dit is een lastige klus, want de tank is geïsoleerd, waardoor de temperatuur niet snel daalt.

Waterscherm

Verder heeft de brandweer een zogenaamd waterscherm opgezet, om verspreiding van de lucht te voorkomen. Daarnaast wordt geprobeerd om de stof over te pompen in een andere tankwagen.

Inmiddels is ook bekend gemaakt dat de gezondheidsrisico's nihil zijn. "De stank kan wel leiden tot overgeven of misselijkheid," meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waarin de hulpdiensten samenwerken.

De jeugdwedstrijden bij VV Alblasserdam zijn afgelast.