Gemeente kiest niet voor stichting Glasvezel Molenwaard

MOLENLANDEN • De gemeentelijke miljoenenlening voor Stichting Glasvezel Molenwaard komt er niet; er heeft zich een marktpartij gemeld die heeft aangeven een glasvezelnetwerk aan te leggen zonder financiële ondersteuning van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de concurrerende selectieprocedure breedband te beëindigen.

'De markt voor de aanleg van glasvezel is enorm in beweging', meldt het gemeentebestuur in een persbericht. 'Voorafgaand aan de concurrerende selectieprocedure leek het nog niet mogelijk om glasvezel in het buitengebied aan te leggen zonder een financieel arrangement van de gemeente. Nu is gebleken dat de aanleg van glasvezel wél door de markt kan worden gerealiseerd. Doordat een marktpartij zich heeft gemeld, is er geen sprake meer van zogeheten marktfalen.'

Openbare raadsvergadering

Wethouder Johan Quik: "Het college heeft met pijn in het hart dit besluit genomen. Doel blijft om alle inwoners van snel internet te voorzien. We onderzoeken daarom nu de mogelijkheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de huidige markt. Een voorstel hiervoor zal op 5 maart aanstaande tijdens een openbare raadsvergadering door de gemeenteraad worden behandeld."

Concurrerende selectieprocedure

Om financiële ondersteuning te kunnen geven moest de gemeente, in lijn met de Europese vrijstellingsregels, een concurrerende selectieprocedure organiseren. Dit om de partij te kiezen die infrastructuur aan gaat leggen en om de hoogte van het steunbedrag te bepalen.

'Omdat tijdens de loop van de procedure duidelijk is geworden dat er marktpartijen zijn die wél een glasvezelnetwerk kunnen aanleggen zonder financiële ondersteuning van de gemeente, heeft het college van b en w besloten om de selectieprocedure te beëindigen.'