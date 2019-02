Reële kans op kinderburgemeester in Molenlanden

MOLENLANDEN • Bijzonder moment dinsdagavond: de eerste motie in de nieuwe gemeente Molenlanden werd ingediend door de twee jongste raadsleden, Dagmar van den Herik (CDA) en Wietse Blok (SGP). Ze willen kinderen en jongeren actief betrekken bij de politiek, onder meer door het benoemen van een kinderburgemeester. De motie werd raadsbreed aangenomen.



Vanavond dien ik samen met @dagmarvd een motie in om jongeren en kinderen actief te betrekken bij de politiek in #Molenlanden door middel van #meetups en een #kinderburgemeester! pic.twitter.com/3XAkpPvZds — Wietse Blok (@wietseblok) 5 februari 2019



Concreet riepen Blok en Van den Herik op tot het benoemen van een kinderburgemeester bij de start van het schooljaar 2019-2020 en tot het houden van meetups voor jongeren, over onderwerpen die jongeren aangaan. "Wij zien het als een eerste stap", aldus Blok. "Neem kinderen en jongeren serieus, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst."



Kijk aan. Raad stemt unaniem in met motie Jeugd en Politiek. Molenlanden krijgt speciale Meetups voor jongeren en een kinderburgemeester. Leuk om samen met @dagmarvd de eerste motie van @Molenlanden_Gem in te dienen! #VanjongerenVoorjongeren — Wietse Blok (@wietseblok) 5 februari 2019



Kindergemeenteraad

Joke Stavers (DoeMee! Molenlanden) bestempelde het als een 'sympathieke motie'. "Prachtig, wij zijn er klaar voor." Ook de andere fracties waren positief, met een enkele kanttekening. "Vanwaar de urgentie?", vroeg Pieter van Bruggen (CU). "Waarom nu al en niet wachten op het samenlevingsprogramma?" En Philomeen Breddels (VVD): "Hebben jullie ook gedacht aan een kindergemeenteraad?"

Over de urgentie zei Wietse Blok: "We hebben in Molenwaard al over een kinderburgemeester gesproken. Laten we het gewoon gaan doen met elkaar." Het instellen van een kindergemeenteraad zag de jonge SGP'er als een 'goede suggestie'. "Maar dat laat ik verder aan het college over."

In gesprek

Het college wil de motie 'meer dan van harte ondersteunen', liet waarnemend burgemeester Dirk van der Borg weten. De uitkomst hield hij open. "We zullen met de scholen en met de kinderen in gesprek gaan. Daarna komen we met een aantal suggesties bij u terug. We gaan er mee aan de slag."