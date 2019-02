Koninklijke onderscheiding voor Jan Kruijs uit Arkel

ARKEL • Jan Kruijs uit Arkel heeft vrijdagavond uit handen van waarnemend burgemeester Dirk van der Borg een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen.

Dit gebeurde tijdens een bijzondere korpsavond van de vrijwillige brandweer van Arkel en Hoogblokland in Hotel aan de Linge in Kedichem.

Jan Kruijs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1996 tot en met 2018 vrijwillige brandweer van Giessenlanden op de post Arkel/Hoogblokland. Hij vervulde de functie van bevelvoerder/ploegchef.

In het dagelijks leven is Jan Kruijs werkzaam bij Vreugdenhil Dairy Foods te Gorinchem.