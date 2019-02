Glijen en Rijen maakt tocht door Alblasserdam en Oud-Alblas

ALBLASSERDAM/OUD-ALBLAS • Arresleeclub Glijen en Rijen uit Alblasserdam heeft zaterdagmiddag 2 februari een rondrit door Alblasserdam en Oud-Alblas gemaakt.

Zo'n twintig mensen, verspreid over zes arrensleden op wielen, maakten een rit van ongeveer vijftien kilometer door de Alblasserwaard. De tocht was door de rinkelende belletjes aan de sleden al van veraf hoorbaar. De stoet startte bij de Blokweersche Kade in Alblasserdam, ter hoogte van de molens van Kinderdijk.

Op de Parallelweg in Alblasserdam raakte één van de wielen van een arrenslee lek. In allerijl werd het wiel naar fietsenmaker De Koning gebracht. Enkele minuten later kon de tocht alweer worden voortgezet. In Oud-Alblas kregen de deelnemers erwtensoep. Aan het einde van de middag arriveerden de sleden weer bij de Blokweersche Kade en de Molenkade. Daar werd afgesloten met een hapje en een drankje.