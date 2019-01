Ruim 20.000 euro schade door jaarwisseling in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De totale schade aan gemeentelijke eigendommen in Vijfheerenlanden tijdens de afgelopen jaarwisseling bedraagt 20.215 euro. Dit is 2.000 euro meer als vorig jaar in de afzonderlijke gemeenten.

De gemeente heeft dit jaar preventief bijgedragen aan New Years Eve in Gorinchem. Het ging hierbij onder andere om de kosten van busvervoer van de jongeren uit de gemeenten Leerdam en Zederik naar dit feest. Door dit evenement was er voor jongeren uit de regio gedurende de hele jaarwisseling op één locatie een feest. De deelnemende gemeenten evalueren de impact van deze experimentele aanpak en of het voor herhaling vatbaar is.

Burgemeester Jan Pieter Lokker over de schade aan gemeentelijke eigendom tijdens de oud- en nieuwviering: "Elke euro die we uitgeven aan schade is er één teveel en kunnen we honderd keer beter besteden aan activiteiten die er wel toe doen in Vijfheerenlanden. Daarom hebben we dit jaar bewust ook ingezet op preventie om schade te voorkomen."