Burgemeester bezoekt eerste boreling van Molenlanden

WIJNGAARDEN • Manuel Aantjes is de eerste baby die in de nieuwe gemeente Molenlanden is geboren. Hij kwam op donderdag 3 januari 2019 om 18.21 uur ter wereld. Manuel is thuis geboren en woont samen met zijn vader, moeder en zusje in Wijngaarden.

Burgemeester Dirk van der Borg en zijn echtgenote gingen op vrijdagochtend 11 januari op kraamvisite bij familie Aantjes. "Bijzonder om kennis te mogen maken met de als eerste geboren baby in de nieuwe gemeente Molenlanden. Al gaat kleine Manuel natuurlijk vooral deel uitmaken van de gemeenschap in Wingerden", aldus Van der Borg.

Vader Harm heeft op 4 januari aangifte gedaan van de geboorte van zijn zoon Manuel Jan Aantjes. Hij deed dit vanuit huis via www.molenlanden.nl. Een medewerker van de gemeente Molenlanden heeft daarna de gegevens telefonisch samen met hem doorgenomen, de akte opgemaakt en deze thuis laten ondertekenen.

De gemeente Molenlanden is per 1 januari 2019 ontstaan door de fusie van gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Inwoners van Molenlanden kunnen ook voor andere diensten of producten zelf kiezen waar ze willen afspreken: thuis, op een bedrijf, bij de gemeente of een andere locatie.