Tuinvogeltelling bij Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

PAPENDRECHT • In het weekend van 26 en 27 januari is er weer de Nationale Tuinvogeltelling. Gedurende een half uur kan iedereen alle vogels in de eigen tuin tellen.

Bij de Natuur- en Vogelwacht aan de Matenaweg 1 in Papendrecht zijn kinderen, hun ouders en grootouders van harte welkom om te komen tellen op zaterdag 26 januari tussen 10.00 en 15.00 uur. De resultaten kan men zelf doorgeven op www.tuinvogeltelling.nl. Op deze website staat meer informatie over de telling.

De kinderhoek kijkt uit op de tuin. In de tuin zijn vetbollen en een voedersilo met strooivoer opgehangen. Voor vogels die liever op de grond hun eten zoeken, zijn er appels en havervlokken. De vogels komen hier graag op af.

Naast het tellen van vogels kunnen kinderen ook nog diverse activiteiten doen: een vogelhuisje knutselen van een melkpak of een dennenappel versieren met vogelpindakaas en strooivoer. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.