Rien van Wijngaarden uit Meerkerk op lijst WaterNatuurlijk Rivierenland

REGIO • De leden van WaterNatuurlijk Rivierenland hebben wederom de Nijmeegse Hennie Roorda gekozen tot lijsttrekker voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2019. Zij voert een lijst van in totaal 38 kandidaten aan, verspreid over het hele Rivierengebied. Ook Rien van Wijngaarden uit Meerkerk staat op de lijst.

De kandidatenlijst onder aanvoering van Hennie Roorda is door de ledenvergadering van WaterNatuurlijk Midden Nederland vastgesteld. Roorda zit op dit moment al in dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland en is blij met haar benoeming en ook met de rest van de lijst: "Hiermee kunnen we weer verder bouwen aan een schoon, groen en duurzaam Rivierengebied. We gaan zoals altijd voor concrete resultaten. Dat betekent investeren in biodiversiteit en natuur, in duurzame energie, maar ook in schoon water, waar het bestrijden van de nieuwe stoffen, zoals microplastics en medicijnresten wat ons betreft bij hoort. Ons motto is dan ook: duurzaam doen!"

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij, die opkomt voor de belangen van natuur, landschap, milieu en recreatie. Op initiatief van onder meer Vereniging Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties en ondersteund door de politieke partijen GroenLinks en D66, nam WaterNatuurlijk in 2008 voor het eerst deel aan de verkiezingen en werd direct landelijk de grootste partij.

De komende waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.