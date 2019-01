Business for Kika in Hoornaar heeft ruim 5000 euro opgebracht

HOORNAAR • Het project Business for Kika van de plusklas van christelijke basisschool Samen op Weg in Hoornaar heeft 5085 euro opgeleverd.

De kinderen van de plusklas hebben eind vorig jaar hun eigen bedrijfje opgezet. Ze kregen daarvoor een startkapitaal van een tientje per kind en mochten daarmee handelen. De winst ging naar KiKa.

De opbrengst gaat naar Kika via de sponsoractie van Gerrit den Hartog uit Hoornaar. Na New York 2015 en Tokyo 2018 wil hij zich in blijven zetten voor Kika. Dit jaar loopt hij de marathon van Chicago.