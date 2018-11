Stookhuisje Koperen Knop bereikt hoogste punt

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Het in aanbouw zijnde stookhuisje achter Museum De Koperen Knop nadert haar voltooiing. Dezer dagen werd het hoogste punt bereikt, waarmee zicht komt op de verdere afwerking.

Het stookhuisje stond een paar honderd meter van het museum en moest daar wijken voor nieuwbouw op een locatie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente.

Samenwerking

Dit leidde tot een mooi samenwerkingsproject tussen de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam en Museum De Koperen Knop. De eerste zorgde voor behoud van het gemeentelijke monumentje en voor de helft van de financiering van de herbouw. Het museum leverde een bouwplaats, de expertise en heel veel vrijwilligersuren. Bij dit laatste stak ook de Buurtvereniging Van Spoort tot Knop de handen uit de mouwen. De resterende kosten zijn beschikbaar gesteld door de Diaconie.

Opening

De komende maanden zal er worden gezorgd dat het gebouw helemaal wordt afgebouwd en dat ook de originele inrichting weer wordt aangebracht. Dan moet er nog van alles gebeuren om het goed toegankelijk te maken en vervolgens komt er een moment dat de officiële opening kan worden verricht. Het museum gaat het gebouw gebruiken als een van de museale bijgebouwen. Ook wordt er met de gedachte gespeeld om er bijzondere activiteiten rond te gaan realiseren.

Vrijwilligerswerk

De totstandkoming van het stookhuisje is een schitterend voorbeeld van het met elkaar verrichten van vrijwilligerswerk. Dat is een van de sterke kanten van Museum De Koperen Knop, waar voor iedereen die zich wil inzetten voor de cultuurhistorie een plaats is. Ook op heel andere taakvelden heeft het museum meer mensen nodig. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.