Voorkeursstemmen: vreugde en teleurstelling bij kandidaat-raadsleden Molenlanden

MOLENLANDEN • Vreugde en teleurstelling: een groot aantal kanditaat-raadsleden in Molenlanden komt door voorkeursstemmen wel of juist niet in de gemeenteraad. Een aantal reacties.

Ruud Haak

Nummer elf stond-ie op de lijst. Ruud den Haak uit Streefkerk vond het na jaren raadslid voor de PvdA geweest te zijn welletjes en zorgde ervoor dat hij bij Doe Mee! Molenlanden op een onverkiesbare plaats terechtkwam. De kiezers dachten daar anders over: met voorkeursstemmen 'katapulteerden' zijn hem naar een verkiesbare plek.

"Dat was een verrassing", reageert Den Haak. "Ik had niet de ambitie om raadslid te worden. Eigenlijk heb ik het nu iets te druk en wilde ik meer vrije tijd. Dit weekend ga ik het overleggen met mijn vriendin en er goed over nadenken, voordat ik een beslissing neem. Als zoveel mensen hun stem op je uitbrengen, moet je dat gewoon heel serieus nemen."

Johan van de Minkelis

Voor Johan van de Minkelis van de ChristenUnie viel het kwartje net de verkeerde kant op. Als nummer twee op de lijst en met vijf zetels in de portemonnee leek zijn plek veilig. Door voorkeursstemmen schoven onder anderen Pieter van Bruggen en Sanne Zijlstra naar boven en raakte Van de Minkelis zijn zetel kwijt.

"Een teleurstelling", geeft hij toe. "Ik had het anders verwacht." Om er in één adem aan toe te voegen: "Ik denk in het grotere geheel. Als ChristenUnie hebben we twaalf procent meer stemmen gekregen dan tijdens de vorige verkiezingen. We hebben het heel goed gedaan. Wie er in de raad komt, is van ondergeschikt belang. De kandidaten die nu gekozen zijn, zijn zeker niet slechter. Bijzonder is dat met Sanne Zijlstra de 'vervrouwing' bij de eerste vijf kandidaten, die we nu nog niet doorgezet hadden, door onze achterban wel gerealiseerd is. Ik ben blij dat onze kiezers dat politieke signaal hebben afgegeven."

Sanne Zijlstra

Dat politieke signaal is een belangrijk signaal, onderstreept Sanne Zijlstra uit Noordeloos. "Ik vind ook dat vrouwen meer in de politiek zichtbaar en actief moeten zijn. Zelf stemde ik ook altijd op de eerste vrouw van de lijst. Nu ik zelf die positie had, wist ik dat het risico liep om in de raad terecht te komen. Maar ik had het absoluut niet verwacht en heb voor mezelf ook niet speciaal actie gevoerd."

Ze vindt het een eer: "En ik ben dankbaar dat zoveel mensen in onze gemeente hun vertrouwen in mij uitgesproken hebben. Of ik ook echt de raad inga? Privé moet ik nog wel even kijken hoe ik het in kan passen, maar als je op zo'n manier een zetel krijgt, vind ik het heel lastig om daar nee tegen te zeggen."

Dagmar van den Herik

Voor het jongste kandidaat-raadslid van het CDA, Dagmar van den Herik, was het heel spannend. Als nummer zes op de lijst en met zes zetels kwam ze net in de raad. Door voorkeursstemmen schoven Jan Arie Koorevaar en Anneke Hartog naar boven, maar doordat ze zelf ook voldoende voorkeursstemmen binnenhaalde, mag ze zich toch straks raadslid noemen.

"Daar ben ik heel blij mee", laat ze in een reactie weten. "Maar ik ben vooral trots op iedereen bij het CDA, dat we zo'n mooi resultaat met elkaar hebben behaald. Ik heb er heel veel zin om straks de raad in te gaan."