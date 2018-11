Zeven kandidaten met voorkeursstemmen in nieuwe raad Molenlanden

MOLENLANDEN • In Molenlanden zijn zeven kandidaten met voorkeursstemmen in de nieuwe gemeenteraad gekozen.

Dat blijkt uit het proces-verbaal, dat vrijdagochtend bekend gemaakt is. Daarin staat hoeveel stemmen er uitgebracht zijn per partij en per persoon. Als kandidaten op de kieslijst voldoende stemmen hebben gekregen, kunnen zij op die manier alsnog verkozen worden in de gemeenteraad.

Bij Doe Mee Molenlanden zijn er drie personen van de kieslijst die met voorkeursstemmen in de raad komen: Johan Quick, Ruud den Haak en Wilma de Moel.

Voor de ChristenUnie werden Pieter van Bruggen en Sanne Zijlstra met voorkeursstemmen gekozen en voor het CDA kregen Jan Arie Koorevaar en Anneke Hartog voldoende stemmen voor een zetel in de raad.

CDA

Bij het CDA komen Herman van de Water en Wim de Haan vanwege de voorkeursstemmen toch niet in de raad. Zij stonden op de plaatsen 4 en 5 van de kieslijst en zouden op grond van het aantal zetels (6) in de nieuwe raad komen. Door het grote aantal voorkeursstemmen voor Jan Arie Koorevaar en Anneke Hartog moeten zij echter pas op de plaats maken. Jan Arie Koorevaar stond op plaats nummer 8 bij het CDA en Anneke Hartog stond op nummer 24.

ChristenUnie

Bij de CU zijn Pieter van Bruggen (stond op 7) en Sanne Zijlstra (stond op 8) met voorkeursstemmen gekozen. Zij hebben Johan van de Minkelis (stond op 2) en Leon de Wit (stond op 3) verdrongen.

Doe Mee Molenlanden

Bij Doe Mee Molenlanden zijn Johan Quik (stond op 9), Ruud den Haak (stond op 11) en Wilma de Moel (stond op 8) met voorkeursstemmen gekozen. Zij hebben Mario de Lijster (stond op 3), Curt Roth (stond op 5) en Eric Spaans (stond op 7) verdrongen.

De gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden werden gewonnen door Doe Mee Molenlanden (7 zetels), gevolgd door CDA (6 zetels), SGP (5 zetels), ChristenUnie (5 zetels), VVD (3 zetels) en Progressief Molenlanden (1 zetel).