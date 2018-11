Nieuwe locatie voor Den Hartog Riet

LEERDAM/LEERBROEK • Den Hartog Riet is enkele weken geleden verhuisd van Recht van ter Leede naar een nieuwe locatie aan de Leerbroekseweg 27 in Leerbroek.

Het achterste deel van een voormalige boerderij is omgetoverd tot modern kantoor. De schuren achter de boerderij zijn gesloopt en op deze plek is nu een grote bedrijfshal van liefst 1600 m2 verrezen. Deze wordt gedeeltelijk gebruikt als ruime opslag van het riet en gedeeltelijk als werkplaats. Verder beschikt het bedrijf nu over een veel grotere parkeerplaats voor de bedrijfswagens, die dagelijks over de regio uitzwermen. "De locatie bij het Recht van ter Leede was gewoon te klein geworden", zegt Marcel den Hartog, die het bedrijf samen runt met zijn broers Willem en en Anne runt. "We hadden op diverse plekken loodsen voor de opslag van het riet en dat was gewoon niet ideaal. Verder was het bij het bruggetje ter hoogte van Loosdorp altijd passen en meten voor vrachtwagens." Deze week wordt voor de verhuizing van het bedrijf gevierd met de medewerkers, familie en onderaannemers. Volgend voorjaar volgt een open dag voor alle belangstellenden.

Het rietdekkersbedrijf van Den Hartog bestaat sinds 1925. "M'n opa hield zich vooral bezig met rietsnijden", zegt Willem. "M'n vader trad vijftig jaar geleden in zijn voetsporen en sinds eind jaren negentig zijn mijn broers en ik in het bedrijf gekomen. Onze vader is tot begin dit jaar actief geweest in het bedrijf." Rietsnijden is al een tijdlang uit beeld, maar het vak van rietdekken wordt met grote ambachtelijke deskundigheid in ere gehouden. De drie broers kennen de kneepjes van het vak. Willem: "Wij hebben inmiddels een bedrijf met 20 tot 25 mensen en bestrijken een groot gebied, vooral de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, de Betuwe, het Land van Altena en de Bommelerwaard. Maar we komen ook in Eindhoven, 't Gooi en Amstelveen."

Den Hartog Riet ontzorgt de klant met alles wat aan het dak vastzit. Dus bijvoorbeeld ook isolatie, dakkapellen en schoorstenen. Riet is volgens Willem den Hartog populairder dan ooit. "Vijftig procent van ons werk is momenteel nieuwbouw. Dat is nog nooit zoveel geweest. Bij traditionele rieten dakconstructies bestond vroeger de angst voor brand. Maar met de gesloten constructies van tegenwoordig hoef je daar niet bang meer voor te zijn. Rieten daken worden afgeschermd door een isolerende laag, zodat er van onderaf geen zuurstof bij kan komen."

"Rietdekken is een prachtig ambacht. Riet is een natuurproduct en het kost zeker vijf tot zes jaar voordat je het vak echt onder de knie hebt. We zijn dankbaar dat het vakmanschap heel vaak met een hoog cijfer wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers."