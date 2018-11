Tientallen ondernemers bij eerste ondernemersontbijt Molenlanden

GIESSENBURG • Het eerste ondernemersontbijt voor ondernemers uit Giessenlanden en Molenwaard, die vanaf 1 januari samen verder gaan als Molenlanden, werd vrijdag druk bezocht.

Tientallen ondernemers uit de twee gemeenten kwamen op de Dag van de Ondernemer samen in de Kolenbeurs te Giessenburg. In de sfeervolle historische omgeving waren er na de ontvangst meerdere mini-kennissessies over onder meer social media en toerisme en recreatie. Aansluitend vond het ontbijt plaats.

Na de opening kreeg Michael van Hoorne, eigenaar van Van Hoorne Entertainment in Molenaarsgraaf, aan het woord. Hij vertelde over de aanloop naar en het succes van Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers, de nieuwste loot aan de stam van zijn onderneming.

Half miljoen

Met 106.000 bezoekers in de afgelopen zes maanden is de Avonturenboerderij een doorslaand succes. Maar vlak voor de start was het heel spannend of alles goed zou komen. "Het geld liep weg als water", blikte Michael van Hoorne terug. "We liepen op een gegeven moment een half miljoen euro uit op de begroting. Dankzij de coulante houding van mijn leveranciers is alles toch door kunnen gaan. Dat was echt fantastisch."

De tegenslag was nog niet voorbij; de openingsdag viel letterlijk in het water. "Het begon 's ochtends met regenen en het hield pas op toen de laatste gast weg was. Gelukkig heeft het de maanden daarna praktisch niet meer geregend. Dat was een grote meevaller voor ons."

Gelkenes

De dag erna was de eerste echte werkdag. "We hoopten op zo'n 1.000 bezoekers, maar het werden er 2.400. Daar was onze parkeergelegenheid niet op berekend. Het gevolg: de hele Wilgenweg stond vast en de ondernemers op bedrijventerrein Gelkenes konden geen kant op. Ze stonden, terecht, laaiend op de stoep, want ik had hen vooraf verzekerd dat het allemaal goed zou komen. En ook instanties als de politie en de GGD klopten meteen aan, terwijl wij de handen vol hadden om die 2.400 gasten op te vangen."

De buren van de Avonturenboerderij boden uitkomst. Twee melkveehouders gaven Van Hoorne de beschikking over weilanden om de auto's op te parkeren. "Dat was zo'n geweldige uitkomst. Met hulp van de gemeente hebben we in zes weken een noodparkeerplaats gerealiseerd, zodat we de aanhoudende toestroom van bezoekers op konden vangen."

Succes

Het succes van de Avonturenboerderij onderstreept wat Michael van Hoorne betreft de kansen van toerisme en recreatie in de Alblasserwaard. "Tienduizenden mensen uit de steden komen hier naar toe, van de omzet van circa 2 miljoen euro vloeit 1,5 miljoen euro via de mensen die hier werken en de leveranciers uit de streek direct het gebied weer in."

Hij sloot dan ook af met een oproep aan de gemeentebestuurders: "Zorg dat de mobiliteit op orde komt. De toeristen en dagjesmensen zullen komen, die houd je niet tegen. Haal daarom alles eruit wat erin zit."