Militairen oefenen samen met politie en brandweer in Molenwaard

MOLENWAARD• Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 november oefent het 20 Natresbataljon in de gemeente Molenwaard.

In de oefening werkt het korps samen met politie en brandweer uit Molenwaard. Er is een oefenplan dat zich richt op de beveiliging van drukbezochte locaties en nutsvoorzieningen in de gemeente. De oefening vindt vooral plaats in en rondom Groot-Ammers, Bleskensgraaf, Nieuwpoort en Nieuw-Lekkerland en wordt deels te voet en deels via voertuigen uitgevoerd. Aan de oefening Falcon Mills nemen 110 personen en 30 (militaire) wielvoertuigen deel.

Defensie zet zich in om de overlast van de oefening te beperken. Het dagelijks leven en doorgaand verkeer wordt niet gehinderd, maar wellicht dat inwoners en passanten wel enige overlast ervaren. Het Korps Nationale Reserve (Natres) bewaakt en beveiligt het Nederlands grondgebied. Dit deel van Defensie bestaat uit circa 3.000 reservisten. Zij hebben naast hun militaire functie een 'burger'baan of volgen een studie.

Meer informatie: Kapitein Jasper van Koppen, 070-3165234/06-53783284 en jjc.v.koppen@mindef.nl.