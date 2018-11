Bedrijven helpen leerlingen bij maken beroepskeuze

PAPENDRECHT • Een kleine zeventig bedrijven en organisaties informeren vandaag, woensdag 14 november, 340 scholieren van twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs over werk, scholing en beroepskeuze. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de sporthal van PKC in Papendrecht.

De bijeenkomst is georganiseerd door de gemeenten Alblasserdam, Molenwaard en Papendrecht. Deelnemende scholen zijn CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College. Ook Konekto is betrokken, een instelling die scholen, bedrijven en organisaties bij elkaar brengt, op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Drie sectoren

Aan sta-tafels presenteren zich bedrijven en organisaties in de sectoren zorg & welzijn; bouwen, wonen & interieur en economie & ondernemen. In gesprekjes van tien minuten stellen leerlingen vragen en vertellen medewerkers van bedrijven over onder andere hun werkzaamheden, opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden voor stages.

Interessant

Iris Schouten uit Alblasserdam is leerling van De Lage Waard. "Ik probeer veel informatie te krijgen over wat bij me past", vertelt ze. "Ik wil met mensen werken, in de zorg denk ik. Net heb ik met ASVZ gepraat. Het is interessant om te horen hoe het gaat in de zorg en wat voor opleiding je kunt doen. Ik heb gehoord dat ASVZ de cliënten ook leert om te koken, met hen knutselt en op vakantie gaat en hen leert zelfstandiger te worden. Het lijkt me interessant om daar te werken."

Buitenland

Wesley van Vlijmen (15) uit Alblasserdam oriënteert zich op een beroep in de technische sector. "Ik wil elektromonteur worden. Waar weet ik nog niet. Ik heb net gesproken met de bedrijven Ledyears en Bakker Sliedrecht. Ik wilde weten wat de werkzaamheden zijn. Bij deze bedrijven ga je ook regelmatig naar het buitenland, soms voor enkele maanden. Dat trekt me wel."

Bij politie

Thomas Andriessen (16) uit Dordrecht vindt het goed dat de netwerkbijeenkomst georganiseerd wordt. "Je ziet hier de andere kant van techniek, krijgt meer te horen over wat er in een bedrijf gedaan wordt. Ik hoorde net dat je bij Bakker Sliedrecht een deel van de week kunt werken en daarnaast een opleiding in Sliedrecht kunt volgen. Ik ga dat niet doen, ik wil bij de politie of de marechaussee gaan werken."

Tweede keer

Het is de tweede keer dat de netwerkbijeenkomst plaatsvindt in de regio. Louisa Broens, accountmanager bedrijven bij de gemeente Molenwaard: "We hadden de markt al een paar jaar eerder willen organiseren, maar het had tijd nodig om bedrijven te mobiliseren", vertelt ze. "Ze staan hier niet voor zichzelf, om medewerkers te werven, maar echt om leerlingen te helpen bij het maken van hun keuze."